Москва, 11 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Переход к защите внутреннего рынка и развитию собственного производства для российской сырьевой олигархии подобен смерти, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя крайне неохотное включение РФ в общемировую протекционистскую тенденцию.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

«Пока у власти это правительство, шансов нет, — констатировал Кагарлицкий. — Пока у власти находится сырьевая олигархия, никакого перехода не будет. Такое изменение для неё смерти подобно».

Кагарлицкий пояснил, что российская экономика работает не просто по принципу «вывоз сырья — ввоз импортных промышленных изделий».

«Нам всё время говорят, что мы живём с экспорта сырья, и забывают, что для российской олигархии подавление внутреннего производства и ввоз импортных изделий так же важен, как и экспорт сырья, — сказал глава ИГСО. — Они заинтересованы в подавлении внутреннего производства, так как это открывает им возможности для импорта».

Механизм, описанный Кагарлицким, работает следующим образом: значительная часть денег, которую сырьевые олигархи по тем или иным причинам не могут вывести, тратится в РФ на ввоз импортных товаров, которые реализуются на внутреннем рынке.

«Вы же не можете вывести 100% денег, — объяснил глава ИГСО. — Вы должны заплатить рабочим, оплатить транспортные услуги и так далее. Какая-то часть денег остаётся внутри страны. Но и эти деньги вы потом изымаете за счёт того, что ввозите импортные товары и снова получаете деньги от тех же самых людей, которым вы же и заплатили».

Напомним, что к набирающему обороты протекционистскому тренду российское правительство подключается с явной неохотой. Так, защитить экономические интересы в рамках ВТО правительство Дмитрия Медведева решилось только после того, как против США подали свои иски такие крупные экономические гиганты, как Евросоюз и Китай. Пошлины, которые вводит Минэкономразвития РФ в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, экономисты оценивают как риторические и слабо связанные с экономической реальностью.