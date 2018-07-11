Москва, 11 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Курс доллара США на конец 2018 года составит 61,7 рубля, что несколько ниже текущего значения, говорится в уточненном прогнозе Минэкономразвития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В соответствии с прогнозом, к концу 2019 года доллар подорожает до 63,8 рубля, а еще через год — до 64,1 рубля. Предполагается, что к 2024 стоимость американской валюты достигнет значения в 68 рублей.

Ранее Минэкономразвития выпустило прогноз, в соответствии с которым среднегодовой курс доллара по 2018 году составит 60,8 рубля.