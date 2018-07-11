Пекин, 11 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В среду, 11 июля, стало известно о введении США новых тарифных пошлин против КНР; опубликованный американской стороной соответствующих список импортируемых товаров значительно шире предыдущего и оценивается в 200 млрд долларов, сообщает Синьхуа.

Shamil Khakirov Контейнеры

Напомним, что объем первой серии тарифных ограничений составлял 50 млрд долларов, и Вашингтон предупредил, что при введении Пекином ответных мер он усилит тарифные санкции. Поскольку именно это и происходит, велика вероятность дальнейшего продолжения торговой войны, с помощью которой США рассчитывают выровнять сальдо торгового баланса с КНР.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР в своем заявлении отметил неприемлемость нового списка и выразил по этому поводу решительный протест. «Действия США не только наносят ущерб Китаю и всему миру, но и им самим», — подчеркнул он, обратив внимание, что подобная политика не получит международной поддержки и столкнется с ответными мерами со стороны КНР.

«Мы призываем международное сообщество объединить усилия, сообща защитить правила свободной торговли и многостороннюю торговую систему», — заключил китайский правительственный чиновник.

«Кроме того, мы намерены незамедлительно направить жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами американской стороны», — добавил он.