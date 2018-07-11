Брюссель, 11 июля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Крымского вопроса и других проблем в отношениях НАТО и России недостаточно для того, чтобы подвергнуть РФ изоляции. Об этом 11 июля перед открытием саммита НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он отметил, что альянс не признает воссоединение Крыма с Россией и имеет позицию в отношении «вмешательства» России в американские выборы и инцидента в Солсбери. Однако это не аргументы для изоляции России, подчеркнул Столтенберг.

С Москвой необходим диалог, особенно на фоне высокой международной напряженности. В альянсе не видят непосредственной угрозы от России для кого-либо из его членов, однако Россия, «использовавшая силу против своих соседей», выглядит все более уверенно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» не входит в компетенцию Североатлантического альянса. Решения по строительству трубопровода должны принимать отдельные страны — участники проекта.

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