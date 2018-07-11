Джелалабад, Афганистан, 11 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Теракт, совершённый 11 июля в здании департамента образования в Джелалабаде, унёс жизни по меньшей мере десяти человек. Эту информацию подтвердили местные чиновники, сообщает телеканал Tolo News.

Jim Gordon После взрыва бомбы

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Уточняется, что ещё десять человек получили ранения. Это у третье крупное вооружённое нападение с начала июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 июля неизвестные боевики напали на один из филиалов департамента образования на востоке Афганистана. Инцидент произошёл в городе Джелалабаде провинции Нангархар. Предварительно сообщалось об одном погибшем. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, днём ранее террорист-смертник взорвал бомбу на КПП Национального директората безопасности Афганистана в Джелалабаде. В результате взрыва загорелась расположенная рядом заправочная станция. О своей причастности к теракту заявили боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).