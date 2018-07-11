Ланьчжоу, Китай, 11 июля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Железнодорожный тоннель, проложенный под огромной территорией, покрытой красной глинистой почвой, был открыт в Китае, сообщили в China Railway Tunnel Group, передает 11 июля агентство Синьхуа.

Железнодорожный тоннель

Железнодорожный тоннель Цинян является одним из участков железнодорожной линии Иньси, которая связывает столицу Нинся-Хуйэского автономного района на северо-западе Китая город Иньчуань со столицей провинции Шэньси городом Сиань.

Около 90% протяженности четырнадцати километрового тоннеля проходит под красной глинистой почвой, что крайне осложнило его строительство в виду крайней нестабильности почвы. Это первый и длиннейший железнодорожный тоннель построенный при таких условиях в Китае.

Напомним, что тоннель призван сократить время поездки между двумя городами с 14 часов до трех часов. Ожидается, что он станет ключевым коридором между западными и восточными провинциями Китая.