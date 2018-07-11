Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Цены на новое жилье в Петербурге в первом квартале 2018 года выросли в среднем на 5%, во втором квартале они были стабильны. Об этом сообщила 11 июля директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

При этом в первом полугодии отмечены рекордные цифры по выводу новых объектов на рынок — на 10% больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Но если говорить об объеме всего предложения, то мы фиксируем увеличение объема предложения первичного рынка по отношению к прошлому году на 20%, если брать срез на 1 июля 2017 года. Это при том, что уже в прошлом году рынок был достаточно насыщенным», — сказала Ружицкая.

Лидерами по выводу на рынок нового жилья стали Выборгский, Красносельский, Невский районы, активно осваивается и «серый пояс» Петербурга — реновация промышленных территорий.

Ружицкая отмечает, что интерес к так называемым микроквартирам — студиям по 20 кв. метров или «двушкам» по 30 кв. метров — не падает, так как у людей нет денег, чтобы расширять жилье.

«Интерес к малогабаритным квартирам растёт, потому что доходы населения, к сожалению, не растут. Есть интерес к малогабаритным однокомнатным квартирам. Если она двухкомнатная, то ее площадь существенно меньше, нежели пару лет назад. Люди пытаются купить большее количество комнат, сэкономив на площади. Средняя площадь реализуемого лота, конечно, падает», — говорит Ружицкая.

За несколько лет эта средняя площадь в сегменте массового жилья упала на несколько «квадратов» — с 45 до 42−43 кв. метров.

Избыточное предложение на петербургском рынке жилья позволяет всё большему количеству жителей Ленобласти и других регионов находить доступные варианты в черте города. Традиционно на петербургском рынке треть сделок заключают иногородние россияне, чаще всего это представители Мурманской, Архангельской областей, Коми и ХМАО.

Тем не менее эти категории покупателей еще больше интересуются именно «низким чеком», а не качеством жилья. «Потому что доходы за пределами Петербурга еще более скромные, чем у нас», — добавила Ружицкая.

По словам руководителя отдела ипотечного кредитования ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в Петербурге Светланы Климовой, средняя ипотечная ставка в городе составляет 9,56% на вторичном рынке и 9,39% на первичном рынке жилья. При этом более существенное снижение ставки по ипотеке произошло не в 2018-м, а в 2017 году — на 2,47% и 0,7% соответственно.

«То есть активного снижения (ставок по ипотеке) нет, но тенденция на снижение продолжается», — добавила Климова.

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Напомним, как заявил 4 июля вице-губернатор Игорь Албин, у Петербурга есть значительный потенциал для строительства жилья в период 2019—2024 годов.