Владимир, 11 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Владимирской области приняла документы у восьми кандидатов на пост губернатора. Об этом 11 июля во время брифинга сообщил глава облизиркома Вадим Минаев. Теперь выдвиженцам предстоит пройти муниципальных фильтр. Собранные подписи муниципальных депутатов необходимо сдать до 25 июля.

suewest Заветное кресло

По данным Вадима Минаева, жалоб в комиссию с начала избирательной кампании не поступало.

ИА REGNUM напоминает, что принять участие в выборах планируют Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), Алексей Леонтьев («Народ против коррупции»), Максим Шевченко (КПРФ), Олег Павлецов(«Гражданская инициатива»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия»). Между тем 10 июля один из кандидатов — представитель КПРФ Максим Шевченко подал в СКР заявление, в котором сообщил о давлении на местных депутатов со стороны действующего губернатора Светланы Орловой, которая баллотируется от партии «Единая Россия».

По теме: Кандидат от КПРФ пожаловался на владимирского губернатора в СКР