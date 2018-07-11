Москва, 11 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с главой Франции Эммануэлем Макроном на финале чемпионата мира по футболу. В Кремле подтвердили, что контакты глав двух государства планируются и будут обязательно.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Ранее о намерении Макрона с супругой посетить финальный матч мирового первенства в России, который состоится в Москве 15 июля, со ссылкой на источники сообщало агентство Франс Пресс.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении приехать в Россию во время чемпионата мира, в случае если сборная Франции выйдет в финал, президент страны Эммануэль Макрон заявлял ещё в мае после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Французам удалось пробиться в финал мирового первенства по итогам матча со сборной Бельгии 10 июля. Президент Франции поддерживал национальную сборную с трибун стадиона «Зенит Арена». После окончания матча Макрон сразу же вернутся в Париж. Никаких встреч с российскими официальными лицами у него не предполагалось.