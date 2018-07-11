Новый Некоуз, Ярославская область, 11 июля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В селе Мокеиха Некоузского района Ярославской области закроют последнюю в регионе котельную, работающую на торфе. Об этом на заседании правительства Ярославской области заявил глава Некоузского района Сергей Некрутов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Ямщиков Старая котельная в Мокеихе

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году в селе возникли перебои с отоплением в связи с перебоями поставок торфа. В советское время здесь было крупнейшее в центральной России торфопредприятие, однако несколько лет назад оно закрылось, и торф покупали в Костромской и Тверской областях.

По словам Сергея Некрутова, в настоящее время найдено техническое решение по установке блочно-модульной котельной, работающей на угле. Ее планируется построить до начала отопительного сезона. При этом старую котельную пока не будут разбирать и сделают некоторый запас торфа, на случай, если что-то пойдет не так.