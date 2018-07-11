Казань, 11 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» не удалось отстоять своё имущество, заложенное по кредиту, выданному «Татфондбанком» третьему лицу. Суд второй инстанции повторно отказал в расторжении договора ипотеки от 2016 года на земельный участок в Казани, предназначенный под парки, скверы и набережную. Также из судебного спора стало известно, что по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, общий ущерб уже превысил 25 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Напомним, «Татфондбанк» в декабре 2016 года начал испытывать финансовые трудности, и была сделана попытка спасти положение, но уже в марте 2017 года некогда крупнейший банк Татарии лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. К июлю 2018 года установлены долги ТФБ перед более чем 18 тыс. кредиторами, их общая сумма превышает 156 млрд рублей. Одновременно с этим расследуются уголовные дела, возбуждённые как по фактам хищения из банка, так и в отношении экс-председателя правления Роберта Мусина.

6 мая 2016 года правительственный фонд, созданный в 1995 году для реализации жилищных программ, заключил с «Татфондбанком» договор об ипотеке, которым в качестве залога по кредитам ООО «Автопаркинг» от 2014−2015 года выступил, принадлежащий фонду земельный участок общей площадью 49 192 кв. м. Участок расположен в Приволжском районе Казани и предназначен под парки, скверы, набережные, а его кадастровая стоимость — 258 288 990,96 рублей. ООО «Автопаркинг» на сегодня находится в стадии ликвидации, компания создана в 2011 году, единственный участник — Айрат Тумакаев. Юридически фирма с правительственным фондом никак не связана.

Соглашением от 5 декабря 2016 года, когда у банка уже имелись трудности, но прежняя администрация была ещё не отстранена, договор об ипотеке расторгли, но позднее уже конкурсный управляющий ТФБ обжаловал эту сделку, и договор залога был восстановлен. Вердикт суда не устроил Госжилфонд по РТ, и в июле 2018 года он попытался обжаловать уже вступившее в силу решение суда первой инстанции, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства.

«Как указано заявителем, вновь открывшимся обстоятельством является то, что на момент заключения с ГЖФ при Президенте РТ договора залога в обеспечение исполнения обязательств третьего лица ООО «Автопаркинг» ПАО «Татфондбанк» в лице Мусина Р. Р. было известно о невозвратности кредитов, поэтому целью данного залога при наличии сговора с заемщиком являлось изъятие у ГЖФ при Президенте РТ заложенного имущества и его реализации», — отмечается в определении суда с уточнением, что к делу приложены материалы налоговых проверок за 2009−2011 годы, которые выявили у компании «факты формального товарооборота с использованием кредитов ПАО «Татфондбанк».

Из материалов дела также следует, что по делу, возбуждённому в отношении Роберта Мусина, «установлено, что хищение денежных средств осуществлялось посредством взаимоотношений ПАО «Татфондбанк», иных юридических лиц, подконтрольных Мусину P. P. и членам его семьи, аффилированных лиц, лиц, под контролем которых либо значительным влиянием которых находился ПАО «Татфондбанк», по иным юридическим лицам, входящим в группу лиц ПАО «Татфондбанк».

"После введения в отношении должника моратория на удовлетворение требований кредиторов, отзыва у него лицензии и последующего признания банкротом ООО «Автопаркинг» приняло решение о ликвидации. Впоследствии с заявлением о признании ООО «Автопаркинг» банкротом обратилось ООО «Ягодинская слобода», которое также приняло решение о ликвидации и в отношении которого по заявлению ООО «Время и деньги» возбуждено дело о банкротстве. Таким образом, по мнению заявителя, ООО «Автопаркинг» и должник действовали не с целью возврата кредитов, а с намерением причинения ущерба ГЖФ при Президенте РТ путем получения кредитов и создания участниками сделок замкнутых денежных потоков без намерения возвратить кредиты. Погашение кредитов производилось за счет перечисления кредитных денежных средств через подконтрольные фирмы на расчетные счета и обратно заемщику, который погашал текущие проценты по кредитам», — отмечается в материалах дела и со ссылкой на заявителя добавляется, что «ПАО «Татфондбанк», зная о заведомо невозвратных кредитах, в письмах от 21.10.2016 года и 27.10.2016 года в адрес заявителя указывал, что организации — заемщики по кредитам, в обеспечение которых заключены договоры залога, имеют положительную кредитную историю, просроченная и неоплаченная задолженность по кредитам отсутствует».

Аргументы фонда не склонили суд в его пользу, и решение суда первой инстанции оставили в силе. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.