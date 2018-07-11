Омск, 11 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Омске 11 июля на территории природного парка «Птичья гавань» открылся центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Omskportal.ru В Омске открылся центр экологического мониторинга и оперативного реагирования

Уточняется, что во вновь открывшийся центр будет стекаться вся информация о состоянии атмосферного воздуха в Омске. Мониторинг атмосферного воздуха будет вестись с помощью инновационной передвижной установки, так называемого «экомобиля».

"Газоанализаторы, установленные в передвижной лаборатории, способны улавливать в атмосферном воздухе примеси основных загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах автотранспорта, большинства промышленных предприятий и котельных», — говорится в сообщении властей Омской области.

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Открывая центр, врио губернатора региона Александр Бурков напомнил, что президент РФ Владимир Путин включил Омск в число 12 промышленных городов, где проблема загрязнения воздуха стоит особенно остро. Глава государства поручил к 2024 году сократить объемы вредных выбросов в атмосферу на 20%.

Бурков заявил, что задачу президента регион выполнит. Врио губернатора также подчеркнул, что теперь омичи смогут в онлайн-режиме наблюдать за состоянием атмосферного воздуха в городе:

«Данные мониторинга будут демонстрироваться на 52 экранах, и в торговых центрах, и на улицах, и здесь, в «Птичьей гавани».

По словам Буркова, в регионе также необходимо расширить количество экологических постов.

Кроме того, врио губернатора сказал, что в регионе есть те, кто «вкладывает силы и средства в улучшение экологической обстановки», и те, «кто работает нелегально». Причём вторых в городе немало, и «их вклад в загрязнение атмосферного воздуха ещё не получил должной оценки». О ком конкретно идёт речь, в официальном пресс-релизе областного правительства не уточняется.

На презентации присутствовала также мэр Омска Оксана Фадина. Она отметила, что у Омска появилась возможность «включиться в федеральные программы и не только исправить экологическую ситуацию в городе, но и стать городом образцового уровня экологии».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, будущий «город образцового уровня экологии» в 2017 году сотрясали громкие экологические скандалы.

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Весной омичи начали массово жаловаться на распространяющееся по городу зловоние. В соцсетях появились гневные комментарии:

«Травят!»

Вскоре специалисты выяснили, что в городе пахнет этилмеркаптаном — веществом, являющимся добавкой к природному газу. Пробы показали, что его концентрация была превышена в сотни раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска было возбуждено уголовное дело, чиновники обещали горожанам, что разберутся в ситуации, однако виновника выбросов не нашли до сих пор.