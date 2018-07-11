Берлин, 11 июля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Делегация России в ПА ОБСЕ покинула пленарное заседание в знак протеста, негативно расценив проходящее обсуждение.

Обезьяны в зоопарке

«Это издевательство над нашей страной уже надоело, мы больше не будем участвовать в этом контактном зоопарке. Наши дорогие европейские коллеги во главе с Церетели позволяют себе трактовать не только какие-то факты так, как им выгодно, но и прописанные в регламенте правила и процедуры», — сказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Российская делегация покинула зал и больше не вернется в эту сессию в зал заседания Ассамблеи, заверил парламентарий.

Был нарушен регламент принятия резолюций — в отсутствие авторов антироссийской резолюции — украинских депутатов.