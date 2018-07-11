Ярославль, 11 июля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области обнаружили детский лагерь, не включенный в государственный реестр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО «Отцовский патруль»

Лагерь в Переславском районе разместила московская организация. В лагере размещается до 50 детей.

Эта московская организация, которая разместила в Интернете предложение по оздоровительному, тематическому и познавательному лагерю. С 2007 года они работали на рынке, но правила поменялись. Организация родителям через сайт сообщала, что это детский оздоровительный лагерь. Офис продаж находился в Москве. Родители через него или через Интернет покупали путевки, оформляли соответствующие документы. Автобус детей забирал и привозил на территорию Ярославской области. Дети здесь отдыхали, но данная организация не находилась в государственном реестре детских оздоровительных лагерей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Лагерь обнаружил «Отцовский патруль», который был создан при аппарате детского омбудсмена. По результатам проверки Михаил Крупин направил материалы в прокуратуру, УФАС и правительство Ярославской области для принятия соответствующих мер. Уполномоченный отметил, что сейчас растет рынок «серых» услуг в данном сегменте детского отдыха.