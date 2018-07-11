Ярославль, 11 июля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Спортивные площадки ряда школ Ярославля травмоопасны. Такой вывод сделал штаб ОНФ в Ярославской области по итогам мониторинга площадок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Игорь Ямщиков Спортплощадка в Ярославле

Общественники проверили спортивные городки у школ №№ 2, 59, 51, 69 Заволжского района, №№ 29, 55, 58 Дзержинского и №68 Фрунзенского районов. Наибольшее количество замечаний вызвало состояние ограждений и покрытия площадок.

Вспоминается, с какой помпой открывали эти спортплощадки. Флаги, красные ленточки, шарики с логотипами… Все проверенные площадки травмоопасны для детей, да и взрослых! Смотрим футбол? Фан-зоны на этих бы площадках оборудовать. Может подремонтировали бы, чтобы детей не калечить, — сказал глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Представители ОНФ обращают внимание на то, что гарантийный срок содержания площадок истекает в 2018 году, подрядчик проходит процедуру банкротства.