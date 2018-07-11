Берлин, 11 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Делегация РФ заявила о нарушении при рассмотрении двух антироссийских резолюций на сессии ПА ОБСЕ и потребовала отложить голосование по этим документам. Российская делегация сослалась на нарушение регламента — документы вынесены на заседание в отсутствие украинских парламентариев, которые поставили под ними свои подписи.

OSCE Parliamentary Assembly ПА ОБСЕ

В знак протеста российские парламентарии покинули пленарное заседание ПА ОБСЕ.

«Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи», — сказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Российская Федерация не согласна с тремя резолюциями, которые рассматривались на сессии, из-за их предвзятости по отношению к стране.

«Такой подход мы считаем недопустимым, дискредитирующим авторитет самой организации», — сказал Толстой.

Российская делегация отказалась голосовать за итоговую декларацию на ПА ОБСЕ из-за наличия трех антироссийских резолюций: о правах человека в России, о правах человека в Крыму и в связи с 10-летием нападения Грузии на российских миротворцев и мирных жителей в Южной Осетии.