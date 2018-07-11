Калининград, 11 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В Калининградской области оглашен приговор собственнику квартиры, по вине которого угарным газом насмерть отравилась семья из пяти человек. Самому младшему было пять лет.

Kld.sledcom.ru Дом, где произошла трагедия

Трагедия произошла в апреле 2017 года в г. Краснознаменске, в двухэтажном многоквартирном доме. Семья снимала квартиру, которую сдавал 35-летний житель г. Советска Илья Новиков.

Следователи выяснили, что в квартире произошло критическое скопление окиси углерода от газового аппарата для обогрева. Причиной этому стала обыкновенная авторучка, которую собственник жилья вставил в устройство автоматической системы безопасности для того, чтобы не отключалась подача газа.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«О своих самовольных действиях специализированную службу мужчина не уведомил, — сообщили в региональном управлении СКР. — Кроме того, собственник, сдавая жилье, не предупредил квартирантов о принудительной фиксации от срабатывания автоматической системы безопасности газового оборудования».

На суде Новиков виновным себя не признал.

В итоге судья Краснознаменского районного суда Галина Мальковская назначила Илье Новикову наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. Отбывать срок преступник будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в настоящее время на скамье подсудимых находится директор Краснознаменского МУП Владимир Селиванов, который обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Муниципальный служащий полностью признал себя виновным в совершении преступления.