Чита, 11 июля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 11 июля по состоянию на 12:00 (мск) остаются подтопленными около 250 домов, более 650 приусадебных участков, свыше 1800 дачных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России В Забайкалье ликвидируют последствия наводнения

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По данным ведомства, объекты инфраструктуры получили повреждения разной степени, задержек железнодорожного транспорта нет. Эвакуировано 757 человек, в пяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 144 человека.

К группировке спасателей МЧС России в Забайкалье присоединились курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии из города Железногорска Красноярского края. Всего к ликвидации последствий ЧС в Забайкалье задействовано более 1200 человек и 300 единиц техники. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чите и в окрестностях краевого центра.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, согласно сводки краевого главка МЧС, 10 июля в регионе было подтоплено шесть населённых пунктов, 91 жилой дом, 541 приусадебный участок.