Нюрбург, Германия, 11 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Любители посмотреть на машины, выезжающие на трассу Нюрбургринг, сфотографировали на треке электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C. Снимки машины 10 июля опубликовал портал Daily-Motor.

Norbert Aepli Электрокроссовер Mercedes-Benz EQ C

По мнению экспертов, на Нюрбургринге производились испытания силовой установки EQ C с целью её совершенствования. Ожидается, что мощность двигателя автомобиля составит 402 л. с. Предполагается, что запас хода машины составит около 500 км.

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Напомним, как ранее писало ИА REGNUM, компания Mercedes провела в Ганновере презентацию электрического автобуса eCitaro, предназначенного для эксплуатации в крупных городах.