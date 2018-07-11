Воронеж, 11 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В Воронеже на территории Центрального парка (бывший парк «Динамо»), являющемся особо охраняемой территорией — памятником природы областного значения, планируется построить двухэтажный ресторан. Общественные слушания по проекту состоялись 10 июля, сообщила пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Проект ресторана в Воронежском центральном парке

Речь идет о реконструкции павильона «Город — селу», который находится недалеко от центрального входа в парк. Павильон был построен в 1974 году (в советское время в парке проводились ежегодные сельскохозяйственные выставки). Занимает он 395 квадратных метров, при этом земельный участок под объект не выделен. По решению гордумы объект был передан в аренду ООО «Сириус» на срок в 20 лет. Реконструировать объект планируют к весне 2019 года.

На общественные слушания арендаторы представили проект строительства двухэтажного здания: на первом этаже планируется устроить кафе, на втором — ресторан, также планируется обустройство эксплуатируемой кровли.

«Здание будет выполнено из экологичных материалов и станет гармоничным продолжением современной фасадной части парка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечалось, речь идет именно о реконструкции здания: объект не займет дополнительную площадь. Еще одна особенность объекта — здесь планируют организовать раздельный сбор отходов. Для реализации проекта теперь необходимо проведение экологической экспертизы объекта: парк является особо охраняемой территорией — памятником природы областного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году стартовала реконструкция парка «Динамо» — крупнейшего воронежского парка. В ходе реконструкции привели в порядок центральный вход, реконструировали Зеленый театр, мосты через ручей, другие многочисленные объекты.