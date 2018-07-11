Москва, 11 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Россия может ответить на «барражирование» самолетов НАТО у российских границ повышением собственной авиационной активности, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Истребитель ВКС России

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил журналистам, что РФ не оставит без ответа усиление НАТО у российских границ.

Рост числа авиационных эскадрилий военно-воздушных сил государств — членов НАТО и их барражирование вдоль границ РФ приведет к нагнетанию противовоздушной и противоракетной обстановки. Ответные меры будут готовиться.

Что касается повышения авиационной активности НАТО, то вероятным ответом может стать постоянное или временное развертывание средств противовоздушной обороны у российских границ.

Или же, например, активизация собственных полетов вдоль границ и большее количество патрулирований. Никаких других ответов придумать здесь нельзя.

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