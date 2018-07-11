Калининград, 11 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Калининградской области ракетчики 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали противодиверсионные мероприятия с оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».

Штаб БФ Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» в Калининградской области

Как сообщили сегодня, 11 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота боевые расчеты «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин и радиационной, химической и биологической защите.

Кроме того, ракетчики выполнили мероприятия по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.

Напомним, в феврале 2018 года командование Балтфлота сообщило, что в Калининградской области завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М».

В западной прессе дислокация ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области всегда являлось отличным идеологическим раздражителем для европейского обывателя. В частности, немецкий журнал Bild с 2008 года периодически пугал своих читателей секретным размещением в российском эксклаве «двузначного количества» комплексов «Искандер» с ядерными боеголовками.