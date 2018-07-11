Москва, 11 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Если переговоры с Пакистаном о продаже российских истребителей Су-35 действительно ведутся, то их целью может быть давление на Индию в вопросе по проекту истребителей на базе Су-57, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

Ранее министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил о планах Исламабада купить у Москвы истребители Су-35. По мнению индийских экспертов, закупка Пакистаном российских истребителей будет представлять угрозу для Дели: они значительно усилят авиацию Пакистана, которая уже располагает такими самолетами, как МиГ-29, французским Mirage III, а также американскими F-104 Starfighter и F-86 Sabre.

Реальных подтверждений информации о том, что есть переговоры между Россией и Пакистаном по поводу закупки Су-35, пока нет. Но если даже переговоры ведутся, то их целью может быть давление на Индию в вопросе покупки истребителей.

Точнее, в подписании контракта на дальнейшую совместную разработку проекта истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. Эта история очень сильно затянулась: индийская сторона всячески пытается сбить цену и много лет уже не подписывает контракт на опытно-конструкторские работы.

И перспективы этого проекта стали достаточно туманными. Хотя для России очень важно было получить этот контракт и реализовать там минимум хотя бы сто истребителей, чтобы проект Су-57 сам по себе стал прибыльным.

Но, тем не менее, есть вот такие сложности. И подход о переговорах с Пакистаном может иметь за собой цель надавить на Индию: если вы не купите у нас истребители, то Пакистан с удовольствием приобретет чуть более простые Су-35.

Читайте также: В Индии увидели угрозу в покупке Пакистаном российских истребителей