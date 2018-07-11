Ереван, 11 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности под председательством казахстанской стороны 10 июля состоялось заседание совета ОДКБ, который рассмотрел и доработал проект соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Проект документа направлен в государства — члены ОДКБ на внутригосударственное согласование, сообщили ИА REGNUM в секретариате организации.

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По итогам рассмотрения и доработки проекта решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ «О перечне мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года» было принято решение внести его на рассмотрение Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Также были рассмотрен ряд документов, касающихся деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ, которые по итогам заседания совета были направлены на внутригосударственное согласование.

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В рамках предусмотренного в формате ОДКБ обмена информацией, непосредственно касающейся безопасности государств — членов организации, постпред Армении Давид Вирабян проинформировал членов совета о ситуации, складывающейся на участке армяно-азербайджанской границы на Нахиджеванском направлении.

С мая текущего года на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахиджевана сложилась неспокойная ситуация. В частности, азербайджанская сторона пытается занять более выигрышные позиции контроля на линии соприкосновения вооруженных сил двух стран, в связи с чем участились перестрелки и инциденты с применением стрелкового оружия.