Ереван, 11 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Посольство Франции в Армении опровергло информацию азербайджанских источников о том, что Франция сняла запрет на продажу оружия Азербайджану.

lragir.am Здание посольства Франции в Ереване

«Мы сообщаем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что Франция сняла ограничения на продажу оружия Азербайджану, является ложной», — говорится в сообщении посольства Франции в Армении.

На днях подобная информация была распространена сайтом Azeri Defense, который ссылался на источники в минобороны Азербайджана. Сайт также сообщил, что Франция представит военную продукцию во время выставки ADEX-2018 в Азербайджане 25−27 сентября.

В странах ЕС и США в 1990-х годах было введено эмбарго на продажу оружия Азербайджану и Армении. Запад не продает оружие конфликтующим сторонам для предотвращения обострения ситуации и гонки вооружений.