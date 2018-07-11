Джакарта, 11 июля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Индонезия включена в список 10 самых безопасных стран в мире, согласно Gallup Law and Order, сообщает Antaranews.

AWG97 Индонезийская конная полиция

«Мы получили хорошие новости от Gallup Law and Order. Индонезия вошла в список 10 самых безопасных стран мира. Это наше достижение, которое мы все должны сохранить», — заявил президент на праздновании 72-ой годовщины Национального дня полиции.

Полиция, продолжил он, должна быть более подготовлена к тому, чтобы противостоять транснациональной преступности, такой как киберпреступность, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и контрабанда оружия.

Согласно индексу Gallup Law and Order, Индонезия заняла девятую позицию. Самой безопасной страной признан Сингапур, а самой небезопасной — Венесуэла.