Брюссель, 11 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 объяснил на саммите в Брюсселе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 11 июля ТАСС.

Mil.ru С-400

На проходящем в рамках саммита НАТО в Брюсселе форуме NATO Чавушоглу сообщил, что российские ЗРК С-400 Турция будет закупать в связи со срочной необходимостью защищать свое воздушное пространство.

В качестве поставщика ЗРК Турция выбирала между США и Россией, но в итоге контракт на поставку будет заключен с Россией, так как в случае с США возникали трудности, связанные с одобрением сделки конгрессом.

«Мы хотели приобрести подобные системы у США в течение 10 лет, однако эти попытки так и не увенчались успехом, — сказал Чавушоглу. — Турция также обращалась к другим союзникам по НАТО, но безуспешно. Поэтому мы приняли российское предложение».

Первые поставки средств ПВО Турции состоятся в 2020 году.

Напомним, что ранее Турция закупила у России ЗРК С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. До совершения сделки США вели с Турцией длительные переговоры, пытаясь отговорить Турцию от закупки российских ракетных комплексов.