Омск, 11 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. На должность министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области с 11 июля назначен 29-летний Антон Заев. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, врио губернатора области Александр Бурков представил Заева сотрудникам министерства строительства и ЖКК.

Omskportal.ru Министр строительства и ЖКХ Омской области Антон Заев

«Антон Александрович родился по соседству — в Алтайском крае. Всю сознательную жизнь проработал в дорожно-строительной отрасли. С сегодняшнего дня назначен руководителем самого важного министерства. Уверен, вы найдёте общий язык с человеком из своей отрасли», — сказал Бурков, обращаясь к коллективу министерства.

В облправительстве напомнили, что должность главы омского минстроя была вакантна с весны 2018 года.

Антон Заев в 2010 году окончил Алтайский государственный университет. Руководил дорожно-строительными предприятиями в Пскове и Ленинградской области, филиалом управления автомобильной магистрали «Самара-Уфа-Челябинск» (Оренбург), филиалом Федерального управления автомобильных дорог «Урал» в Нефтеюганске. До недавнего времени возглавлял «Ярославскую дорожную службу».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до Заева омским минстроем руководил Владимир Стрельцов. В апреле 2018 года он ушёл с этого поста — «в связи с удовлетворением его письменного заявления об отставке». Незадолго до этого врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что к Стрельцову «есть вопросы». И прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту.