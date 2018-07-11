Махачкала, 11 июля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен первый картель в республике. Преступный сговор четырех компаний по поставке лекарств и медоборудования раскрыли сотрудники Федеральной антимонопольной службы, управления ФСБ, прокуратуры, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе регионального управления ФАС.

Рынок лекарств

Бригада специалистов из главка ФАС РФ прибыла в республику по приглашению врио главы Дагестана Владимира Васильева для выявления и пресечения деятельности картелей в республике. По итогам проверок в министерстве здравоохранения, а также в компаниях «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника», «Глобалмедтех» было установлено, что имеют место факты серьезных нарушений закона о защите конкуренции. По предварительным данным, доходы участников картеля превысили 7 млрд рублей.

В настоящее время в отношении должностных лиц министерства здравоохранения Дагестана и участников картеля возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушений закона о защите конкуренции. В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Ограничение конкуренции».