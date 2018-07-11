Оренбург, 11 июля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Оренбурге возникли проблемы с выдачей загранпаспортов нового образца. Горожане не могут получить биометрические документы с 10-летним сроком действия. В УМВД по региону корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что такая ситуация сложилась из-за технического сбоя в программе.

Собранные чемоданы

В управлении по вопросам миграции УМВД по Оренбургской области рекомендуют гражданам оформлять паспорта старого образца, чей срок действия рассчитан на пять лет. Между тем жители выражают недовольство работой миграционной службы и пишут жалобы.

Люди планировали свой летний отдых за рубежом без учёта риска при оформлении документов, удостоверяющих их личность. По данным портала orenday.ru, одна из жительниц Оренбурга в конце мая подала заявление через портал госуслуг на получение загранпаспорта нового поколения, однако до сих пор его не получила. Ответ женщине дали только после того, как она пожаловалась на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. В УМВД по Оренбургской области пояснили, что 5 июля в программном обеспечении произошёл технический сбой. До сих пор проблема не устранена. О планируемых сроках устранения проблемы не сообщается.

Примечательно, что проблема с выдачей загранпаспортов возникла далеко не 5 июля. В середине июня радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге» сообщала, что уже тогда горожане не могли получить необходимые документы, а проблемный период составлял более двух недель. Задержку с выдачей паспортов людям объясняли поломкой оборудования и предлагали оформить паспорт старого образца, при этом ещё раз оплатив госпошлину.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области от комментариев по данной теме воздерживаются.