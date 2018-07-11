Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Кинокомпания LucasFilm, обладающая правами на франшизу «Звёздные войны», выпустила детскую книжку «Чего боится Дарт Вейдер?». Об этом 10 июля сообщил портал Mental Floss.

BagoGames Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер

Книгу написал Адам Рекс. В своем произведении он исследует тему того, может ли легендарный злодей сам чего-нибудь бояться. Отмечается, что издание официально станет первой книгой LucasFilm. Произведение Рекса никак не связано с каноном «Звёздных войн», в ней писатель использовал фигуру Дарта Вейдера для того, чтобы рассказать детям о страхе. Казалось бы — Дарт Вейдер не боится призраков, пауков или хищных животных. Однако в книге выясняется, что он всё же не полностью невосприимчив к страху.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты «Звёздных войн» вновь увидят на экране актёра Билли Ди Уильямса в образе Лэндо Калриссиана. Он снимется в девятом эпизоде «Звёздных войн».