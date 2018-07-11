Студия LucasFilm выпустила детскую книгу о страхах Дарта Вейдера
Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Кинокомпания LucasFilm, обладающая правами на франшизу «Звёздные войны», выпустила детскую книжку «Чего боится Дарт Вейдер?». Об этом 10 июля сообщил портал Mental Floss.
Книгу написал Адам Рекс. В своем произведении он исследует тему того, может ли легендарный злодей сам чего-нибудь бояться. Отмечается, что издание официально станет первой книгой LucasFilm. Произведение Рекса никак не связано с каноном «Звёздных войн», в ней писатель использовал фигуру Дарта Вейдера для того, чтобы рассказать детям о страхе. Казалось бы — Дарт Вейдер не боится призраков, пауков или хищных животных. Однако в книге выясняется, что он всё же не полностью невосприимчив к страху.
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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты «Звёздных войн» вновь увидят на экране актёра Билли Ди Уильямса в образе Лэндо Калриссиана. Он снимется в девятом эпизоде «Звёздных войн».