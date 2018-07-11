Ярославль, 11 июля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Известный блогер Илья Варламов сообщил о запуске нового проекта — это будут прогулки по российским городам в компании мэров и губернаторов. В ближайших планах — Ярославль, однако в мэрии города пока не смогли дать комментарии по этому поводу корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля гуляет по рынку

«Правила просты. Компьютер случайным образом выбирает два адреса в вашем городе. После этого мы отправляемся на прогулку от одного адреса к другому. Условие одно: нельзя пользоваться автомобилем. Только ноги, велосипед, общественный транспорт, самокат, собачья упряжка. Никакой подготовки, никаких согласований маршрута. В процессе прогулки мы вместе с главой города изучаем инфраструктуру, общаемся с жителями. У чиновника будет уникальная возможность рассказать на всю Россию про свой город, объяснить тонкости городского управления, стать ближе к народу!» — пишет Варламов.

Он отмечает, что иногда прогулки будут длинные, через весь город, иногда придётся пройти всего несколько кварталов по центру. Главное условие: без показухи, без подготовки.

«Планы на ближайшие дни: Вологда, Ярославль, Иваново! Снимаем прогулки с мэрами», — сообщил Илья Варламов.

Будет ли мэр Ярославля гулять с блогером — пока неизвестно.