Калуга, 11 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Калужской области и Народным правительством провинции Хэйлунцзян было подписано 10 июля в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018». Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов и заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй.

admoblkaluga.ru Подписание соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития региона, в 2017 году внешнеторговый оборот Калужской области с Китайской Народной Республикой составил 960,6 млн долларов США (увеличение по сравнению с 2016 годом в 2,1 раза), на 20% увеличились показатели экспорта, на 110% — показатели импорта.

Напомним, в Калужской области успешно реализуются китайские проекты известных мировых брендов — YAPP (ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»), FUYAO (ООО «Фуяо Стекло Рус»). Китайские компании принимали участие во многих значимых проектах Калужской области, таких как строительство завода ОАО «Лафарж Цемент» и реконструкция международного аэропорта «Калуга».

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