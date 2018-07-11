Ярославль, 11 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Глава администрации Кировского и Ленинского района Ярославля Любовь Сурова подтвердила, что покинула администрацию города. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Любовь Сурова Любовь Сурова

О том, что Сурова, вероятно, уволилась, сообщило 10 июля ИА REGNUM. Тогда сама она в личном разговоре отказалась это подтвердить, опровергала увольнение и пресс-служба мэрии города. 11 июля Сурова написала на своей странице в Facebook:

Дорогие друзья, коллеги! Я приняла важное решение двигаться дальше. Мне было очень приятно работать на благо любимого района и города. Никакой комментарий не может вместить всех моих эмоций, которые я пережила за это время. Это был бесценный опыт и огромная ответственность. Я встретила много деятельных и профессиональных людей. Наша совместная работа была конструктивной, созидательной и была оценена победой в конкурсе «Лучший район города в 2018 году». Нам есть чем гордиться. Сейчас небольшая пауза для общения с семьей. О будущих планах расскажу чуть позже. Для всех остаюсь на связи. От души всех обнимаю».

В мэрии Ярославля сообщение Любови Суровой, видимо, до сих пор не прочитали и продолжают считать, что глава центрального района успешно трудится на благо горожан.