Москва, 11 июля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Украиной и Россией. Как пояснил глава оборонного ведомства в интервью итальянскому изданию Il Giornale, у обеих стран «общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

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«Поэтому убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде», — уверен Шойгу.

Также министр считает, что конфликт на востоке Украины разрешить можно, однако «предотвратить появление ситуации, которая может привести к геноциду русского населения», можно только при «безусловном выполнении» Киевом Минских договоренностей.

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США и Россия: в случае прямого конфликта вариантов немного

«К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая беспочвенные обвинительные заявления в адрес России», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Кроме того, Киев, как обратил внимание Серегй Шойгу, полностью отвергает возможность диалога с Донецком и Луганском, а без этого разрешение кризиса невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в начале июля заявляла, что президент страны Пётр Порошенко якобы начал переговоры с руководством ДНР и ЛНР с намерением ввести военное положение. Это позволит главе государства отменить проведение выборов и остаться на своём посту на второй срок. При этом глава ДНР Александр Захарченко эти заявления опроверг. По его словам, у бывшего премьер-министра страны «богатое воображение», а сам украинский лидер «и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами».