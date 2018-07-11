Калуга, 11 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге 10 июля было подписано соглашение между городской управой Калуги и ООО «Меркатор Калуга». Подписи под документом поставили: городской голова Калуги Дмитрий Разумовский и исполнительный директор ООО «Меркатор Калуга» Руслан Попович.

Arrko.ru Соглашение подписано.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках соглашения была достигнута договоренность о реализации высокотехнологичных инновационных проектов в дорожной и коммунальной сферах на территории муниципального образования «Город Калуга».

В частности, речь идет о создании в Калуге программной системы мониторинга содержания улично-дорожной сети города; совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения, повышение сохранности муниципальных дорог; внедрение новых технологий зимнего и летнего содержания в рамках модернизации и обновления парка дорожной и коммунальной техники; внедрение инновационных технологий в сфере обращения с отходами.

«Мы предлагаем не просто машины для всесезонного содержания дорог, но и комплексный подход для решения задач по уборке улиц, снижению аварийности, оптимальному управлению парком техники, сокращению расходов и повышению качества оказываемых услуг, — заявил исполнительный директор ООО «Меркатор Калуга» Руслан Попович. — Благодаря проекту «Меркатор — Умная дорога» благоустройство города переходит на новый уровень: мониторинг состояния улично-дорожной сети будет происходить в автоматическом режиме, реагирование на проблемы сократиться в разы, работа всего коммунального флота становится полностью прозрачной».

Напомним, предприятие «Меркатор Калуга» заняло первое место среди быстрорастущих компаний в РФ в рамках Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2017», организованного РВК (Российской венчурной компанией).