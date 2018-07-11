Рим, 11 июля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Экономика Италии должна быть готова к выходу из еврозоны, потому что решение о ее выходе может быть принято не ею самой, а другими политическими силами в ЕС, заявил министр Италии по европейским делам Паоло Савона, передает Il Messaggero в среду, 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Поэтому у правительства должен существовать экономический «план Б», согласно которому страна добровольно или вынужденно покидает еврозону — следует просчитать варианты, считает Савона.

Вопрос о возможном выходе Италии из зоны евро обсуждался во время предвыборной компании зимой-весной 2018 года. Однако планы и политические допущения никогда не переходили в стадию конкретных проектов.