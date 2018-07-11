Ярославль, 11 июля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выпустило постановление, которым обществу с ограниченной ответственностью «Курорт «Золотое кольцо» предоставляются меры государственной поддержки в виде налоговых льгот. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Туркомплекс «Золотое кольцо»

Налоговые льготы предоставляются на очень длительный срок — с 1 июля 2018 года по 30 июня 2027 года включительно. Господдержка оказывается по инвестиционному проекту «Строительство многофункционального туристско-рекреационного комплекса, расположенного в Переславском районе Ярославской области».

Напомним, загородный гостиничный комплекс «Золотое кольцо» в Переславском районе был официально презентован в марте 2018 года. Тогда же было заявлено, что его официальное открытие планируется во втором квартале 2018 года. Но этого так и не произошло.

Строить туркомплекс начали еще в 2010 году. Финансировался масштабный проект в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 — 2018 годы». Однако с 2013 по 2015 год финансирование было прекращено.

Чтобы реанимировать проект, правительство Ярославской области провело переговоры с Внешэкономбанком. Строительство удалось возобновить осенью 2016 года. Объем инвестиций за счет внебюджетных источников на настоящий момент составляет 4,7 миллиарда рублей.

Территория туркомплекса занимает 30 гектаров, здесь расположены две гостиницы на 353 номера, 30 коттеджей, спа-центр, спортивные площадки.

Региональные власти ожидают, что с открытием комплекса турпоток в Переславский район существенно вырастет.