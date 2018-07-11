Бербанк, США, 11 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Кинокомпания Disney сдвинула дату премьеры пятой части фильма «Индина Джонс» на 2021 год, а также назвала даты выхода на экраны «Малефиценты 2» и «Круиза по джунглям». Об этом 10 июля сообщил портал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США Индиана Джонс

Издание отмечает — «Индиана Джонс 5» попадёт в кинотеатры незадолго до 79-летия Харрисона Форда (сейчас актёру 75 лет). Дата премьеры фильма назначена на 9 июля 2021 года (день рождения Форд отмечает 13 июля).

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«Малифесента 2» выйдет на большие экраны 29 мая 2019 года. «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном зрители смогут увидеть 11 октября 2019 года.

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что съёмки фильма «Индиана Джонс 5» отложены на неопределённый срок. По сообщениям инсайдеров, их перенесли из-за проблем со сценарием.