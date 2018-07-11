Киев, 11 июля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. 11−12 июля президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Бельгию, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО.

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

Как информирует пресс-служба главы украинского государства, в рамках саммита Порошенко примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также в заседании глав государств и правительств стран — контрибуторов миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

«Программой визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств, которые примут участие в саммите Альянса. Президент Порошенко примет участие в публичном мероприятии — специальной сессии «НАТО привлекает: Диалог в рамках Брюссельского саммита», который будет проведен немецким Фондом Маршалла в штаб-квартире альянса», — говорится в сообщении.

В свою очередь политолог-международник Анна Шелест заявила, чтоСевероатлантический альянс заинтересован в углублении сотрудничества с Украиной. При этом Киев на политическом и техническом уровнях активно переходит на стандарты НАТО.

«Несмотря на то, что президент Украины каждый год присутствовал на саммите НАТО, но в этом году Венгрия пыталась заблокировать участие и, в принципе, она заблокировала работу комиссии Украина — НАТО. Это наибольший орган для взаимодействия. В то же время удалось найти компромисс, поскольку все другие члены НАТО — сторонники того, чтобы Украина присутствовала, им есть что обсуждать. Будет трехсторонняя встреча НАТО — Украина — Грузия», — сказала Шелест 11 июля в эфире канала «112 Украина».

По её словам, Киев активизировал работу по внедрению военных стандартов НАТО и преуспел в этом.

«В последние несколько лет в Украине очень сильно активизировалась работа, как на политическом, так и на техническом уровне относительно будущего членства в НАТО. Мы это видим по ряду принятых документов — это и военная доктрина и другие документы. В то же время если посмотреть на указы, постановления, документы министерства обороны, то они фактически все подстраиваются под стандарты НАТО. Мы видим, что это происходит не только на бумаге, это своеобразная красная линия реформирования ВСУ. Всё переводят к стандартам НАТО — от кодификации, технической способности до логистической структуры обеспечения армии», — добавила Шелест.

Она также сообщила, что Украина планирует расширить свое военное присутствие в Афганистане.

«Украина будет принимать участие в формате операции «Решительная поддержка», которая проводится в Афганистане. У нас там небольшое количество военнослужащих, но мы планируем увеличить свое участие… Украина с 1994 года является активным контрибутором операций Североатлантического альянса, начиная с Боснии, Косово. Сегодня остаемся в Косово и Афганистане», — напомнила Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в НАТО — «это самая большая угроза для российской агрессии».

«Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы — это самая большая угроза для российской агрессии», — сказал Президент на страницах Financial Times.

По его словам, Киев стремится «превратить европейские стремления Украины в более глубокие альянсы с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, и включая обязательства по участию европейских столиц в восстановлении городов Донбасса».

Напомним, в июне Рада приняла президентский законопроект № 8068 «О Пнациональной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны. Кроме того, в документе прописано стремление Украины стать членом НАТО и ЕС.