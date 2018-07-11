Москва, 11 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. С угонщиков автомобилей можно будет взыскать компенсацию за нанесенный ущерб. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, соответствующие поправки в Гражданский кодекс приняла Госдума в третьем чтении.

Угон автомобиля

Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред — такие нормы принимаются для реализации постановления Конституционного суда.

Правило не освобождает от возмещения вреда непосредственного причинителя вреда.

В 2017 году в России, по данным Генеральной прокуратуры РФ, зарегистрировано 22,4 тыс. угонов автомобилей, из них 13 тыс. уголовных дел было передано в суд.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому угон автомобиля будет приравнен к краже, что повлечет более суровое наказание.