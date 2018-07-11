Киев, 11 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. На Украине продолжается скандал с письмом министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова о перспективах возобновления сотрудничества в сфере атомной энергетики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Напомним, накануне центральные СМИ Украины сообщили, что минэнерго в Киеве предложило России провести переговоры о возобновлении замороженного проекта завода по производству тепловыделяющих элементов.

«Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы по наращиванию сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», — сказано в документе, подписанном Насаликом.

Издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники сообщает, что письмо является подлинным, но не исключено, что таким образом министра Насалика подставили.

«Насалик действительно подписал этот документ, но сделал это, не читая его. Министр в день визирует огромное количество документов», — сказал источник.

По его словам, люди, передавшие ему на подпись этот документ, преследовали цель нанесения вреда его имиджу.

«Вообще вдумайтесь в этот бред», — комментирует ситуацию одесский журналист и политический эксперт Юрий Ткачёв.

«Украинский министр подписал письмо с предложением к Росатому вернуться к проекту строительства завода по производству ядерного топлива под Кировоградом. «Зраааааада!» — завопили политические украинцы. И министр сразу начал оправдываться, что он, мол, ничего такого не подписывал, а если и подписывал, то не то имел в виду. При этом 64% электроэнергии Украины производится именно на атомных станциях. Своих мощностей по производству ядерного топлива у Украины нет, на закупку топлива за рубежом Украина тратит примерно 350 млн долларов ежегодно», — объясняет эксперт положение дел.

Ткачёв напоминает, что основным поставщиком топлива (70−80%) для Украины остаётся Россия.

«Если завтра по каким-то причинам эти поставки прекратятся, то через полгодика крымский блэкаут 2015 года покажется детским новогодним утренником. И вот в этих вот условиях идею строительства завода по производству топлива они называют зрадой», — удивляется журналист.