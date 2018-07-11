Ярославль, 11 июля, 2018, 10:11 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля численность безработных, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости области, составила 7786 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Служба занятости

Там поясняют, что уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% к численности рабочей силы. На одну вакансию претендовали 0,7 человека.

За январь — июнь 2018 года при содействии органов службы занятости трудоустроено 9766 человек. На 1 июля там имеется 13 419 вакансий, из них 57% относятся к рабочим профессиям.

Наибольшим спросом работодателей пользуются подсобные рабочие (599 чел.), уборщицы (406 чел.), швеи (388 чел.), водители (196 чел.), каменщики (245 чел.), слесари механосборочных работ (158 чел.), повара (157 чел.), токари (125 чел.);

У специалистов в дефиците такие специальности, как инженер по различным видам деятельности (469 чел.), медицинская сестра (221 чел.), менеджер (105 чел.), врач-терапевт участковый (61 чел.), воспитатель (58 чел.).

В службе занятости приводят и предприятия, испытывающие наибольшую потребность в кадрах: это ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Яргорэлектротранс», МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха», АО «Тандер».