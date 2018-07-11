Чита, 11 июля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, страдающем от наводнения, возможно осложнение и без того сложной гидрологической обстановки. Такой вывод можно сделать из экстренного предупреждения, опубликованного сегодня, 11 июля, на официальном сайте краевого главка МЧС.

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкальском крае

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Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ссылаясь на информацию синоптиков, днём 11 и 12−13 июля местами по территории региона ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. Возможно осложнение гидрологической обстановки и подтопление низких участков местности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкальский край страдает от наводнения, которое пришло в регион 8 июля. По последним данным спасателей, 10 июля в крае было подтоплено шесть населённых пунктов в четырёх районах, 541 приусадебный участок, 91 жилой дом, где проживают более 400 человек.

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