Москва, 11 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Недобросовестных заправщиков могут могут начать штрафовать за недолив топлива, соответствущее предложение направлено в правительство России. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Заправка автомобиля

По его словам, в 2018 году Росстандарт оштрафовал около 50 АЗС на общую сумму 28 млн рублей только за низкое качество топлива. Недолив бензина, убежден глава агентства, также должен наказываться.

Добавим, в соответствии с результатами исследования Федерации автовладельцев России, больше ¾ всех АЗС в России прибегают к обману во время заправки автомобилей. Как правило, они не доливают около 5% оплаченного бензина.