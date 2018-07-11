Москва, 11 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июля, пройдёт второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. За выход в финал поборются сборные Хорватии и Англии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат Мира По Футболу 2018

Напомним, на групповом этапе Хорватия обыграла Нигерию (2:0), Аргентину (3:0) и Исландию (2:1). В 1/8 финала хорваты обыграли Данию (1:1, 3:2 — по пенальти), а в четвертьфинале — сборную России (2:2, 4:3 — по пенальти).

Сборная Англии одержала две победы в группе — над Тунисом (2:1) и Панамой (6:1), а также уступила Бельгии (0:1). В 1/8 финала англичане вырвали победу у Колумбии (1:1, 4:3 — по пенальти), а в четвертьфинале обыграли Швецию (2:0).

Матч Хорватия — Англия начнётся в 21:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве. Победитель сыграет в финале со сборной Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).

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