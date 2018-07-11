Киев, 11 июля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Митинг автомобилистов начался 11 июля центре Киева, сообщает УНИАН.

Подержанный автомобиль из Европы

Согласно сообщению, организатором акции является «АвтоЕвроСила». По ее данным, около 10 тыс. автомобилей приехали в центр Киева для разговора с властью, и более 20 тыс. украинских граждан намерены проводить бессрочную акцию протеста. Автомобилисты требуют решить проблему с так называемыми «евробляхами» — машинами, привезенными на Украину из-за границы и не сменившими номера на украинские. На данный момент завезти машину из-за границы на Украину — большая проблема, так как налоги могут порой превышать стоимость самого автомобиля.

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Напомним, ранее глава «АвтоЕвроСилы» Александр Чернявский заявлял, что налоги должны стать доступными для владельцев «евроблях» — не более 0,5−1 тыс. евро за машину стоимостью 2−3 тыс. евро 2000−2005 года выпуска.