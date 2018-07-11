Иркутск, 11 июля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Судя по тому, что увидел в лесостепной зоне Иркутской области учёный-орнитолог Виталий Рябцев, в регионе назревает новая социально-экономическая катастрофа. Наглядные доказательства того, что лесостепные территории региона в связи с массовыми вырубками леса превращаются в пустыню, он опубликовал на своей странице в интернете.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Так выглядел пруд близ д. Тургеневка (Баяндаевский район) 28 мая 2018 года

Проехав с 17 по 30 мая порядка 5 тысяч километров по лесам и степям Приангарья, он отметил, что больше всего в глаза бросилась катастрофическая «сушь».

"Контраст особенно резок по сравнению с 2012 годом — с нашей предшествующей «инвентаризации». Высохли давно знакомые водоёмы, ручьи, обмелели реки. Особенно чётко это видно в Ангаро-Ленском междуречье», — пишет учёный.

По его словам, к примеру, если шесть лет назад (30 мая 2012 года) пруд близ деревни Тургеневка (Баяндаевский район) походил на живописный водоём, то к 28 мая 2018 года от него осталась небольшая лужица, а к 18 июня вода и вовсе исчезла.

«Русло Задай-Тологоя теперь практически сухое и в мае, и в июле. Это же можно сказать и о многих других мелких водотоках. Например, в ручье Байтук (близ деревни Хотогор, Баяндаевский район)», — отмечает Виталий Рябцев.

По его словам, местные жители, с которыми ему доводилось разговаривать во время экспедиции, не помнят такого.

«Мой период наблюдений (для части степных районов — с 1979 года) также не зафиксировал подобного иссушения. Наверняка сказываются глобальные изменения климата. Основной их причиной называют человеческую деятельность, в первую очередь — сжигание ископаемого топлива», — заявил иркутский учёный Виталий Рябцев.

Он также считает, что есть ещё один очень серьёзный фактор опустынивания территории, это — беспрецедентное уничтожение лесов Предбайкалья в результате пожаров и рубок.

«За последние 20 лет почти всё Лено-Ангарское междуречье пройдено многократными низовыми и верховыми лесными пожарами. За исключением немногих труднодоступных уголков, а также ООПТ (Байкало-Ленского заповедника, Прибайкальского национального парка, некоторых заказников) оно превращено в огромную варварскую лесосеку. Крупнейшую в стране, работающую на благо Китая», — заявил учёный.

Виталий Рябцев напомнил, что в 2017 году Иркутская область вышла на первое место в России по объёму заготовки древесины, на её на долю пришлось 16% от всего учтённого российского сырья.

«Чиновники любят оправдывать массовые лесозаготовки необходимостью заработка для местных жителей. Зато теперь своего заработка могут лишиться не те, кто строит свое благополучие, «рубя сук», на котором держится весь регион. Это будет уже гораздо более многочисленная группа населения. Люди, занимающиеся традиционным и действительно экологически устойчивым природопользованием на земле своих предков», — заключил иркутский учёный Виталий Рябцев.

Напомним, ранее, исследуя хищных птиц в Иркутской области, он заявил, что лесные пожары, лесорубы и любители отдыха на природе практически изжили многие редкие виды хищных птиц. Именно они являются для учёных-экологов общепризнанными биоиндикаторами, сигнализирующими о неблагополучии в природе.