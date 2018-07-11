Брюссель, 11 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Более 120 полицейских участвовали в подавлении беспорядков, возникших в Брюсселе после поражения сборной Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 от команды Франции. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Беспорядки

Отмечается, что собравшиеся на площади Мируар футбольные болельщики начали громить кафе и затем устроили массовую драку.

Полицейскими были заблокированы прилегающие к площади улицы, вследствие чего в столице Бельгии было прервано трамвайное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, полуфинальный матч первенства планеты по футболу между командами Франции и Бельгии состоялся 10 июля в Санкт-Петербурге. Встреча окончилась со счётом 1:0 в пользу сборной Пятой республики.

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