Вашингтон, 11 июля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на грядущем саммите НАТО должен подтвердить приверженность Вашингтона блоку НАТО, заявил 10 апреля Дэниэл Фрид, сообщает аналитический центр Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По мнению Фрида, который занимает пост старшего научного сотрудника в этом центре, хотя критика со стороны главы Белого дома союзников США на НАТО, согласно которой они вкладывают недостаточно средств в собственную оборону, небезосновательна, выступает же он против того, чтобы «поносить альянс».

«Я хочу, чтобы [США] подтвердили свою приверженность НАТО, поскольку это работает», — отметил он.

«Нам лучше с ним [с альянсом], нежели без него», — добавил он, приводя в качестве примера участие стран — членов НАТО в операции в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

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Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Трампа не пренебрегать союзниками Вашингтона в лице ЕС, лучше которых Вашингтону не найти. С таким заявлением он выступил в связи неоднократной критикой со стороны главы Белого дома союзников по НАТО.

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